عبد المجيد عبد الله: “كن شيئاً جميلاً لا ينساه أحد”

متابعة بتجـــــــــــرد: شارك الفنان عبد المجيد عبد الله متابعيه، ببعض الكلمات عبر موقع تويتر. وكتب: “أجمل شيء في الأناقة نظافة قلبك. لا تؤذي أحد أو تجرح أحد. كن شيئاً جميلاً لا ينساه أحد”.

تغريدة عبد المجيد عبد الله حظيت بتفاعل كبير من الجمهور ومحبّيه الذين أعادوا بدورهم نشرها عبر صفحاتهم.

على صعيد آخر، يواصل عبد المجيد عبد الله حصد نجاح أحدث أغنياته “أطيح واقف”، حيث تحافظ الأغنية بعد شهرين على إطلاقها على المراتب الأولى في مختلف الإحصاءات الموسيقية في الوطن العربي، كما وتحقق ملايين الإستماعات والمشاهدات عبر المتاجر الإلكترونيية، ويزداد يوميًا الطلب عليها عبر أثير إذاعات الراديو.