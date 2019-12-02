مشاهير اجتمعوا على الحب وتفرقوا في 2019 .. تعرفي عليهم (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

شهدت ساحة الفن العالمية العديد من حالات الانفصال بين المشاهير هذا العام، كان بعضها صادمًا للغاية وأثار مشاعر الجمهور في كل مكان حول العالم، وجعلهم يتابعون قصص الفراق بحسرة وألم، على ضياع الحب بين الأحباء بعد استمراره لسنوات.

نرصد لك اليوم حالات الانفصال بين أبرز النجوم على الساحة، ونتعرف على الأسباب، بحسب ما ورد في مجلة أس ويكلي المعنية بأخبار المشاهير.

سولانج نولز وألان فيرجسون

سولانج هي شقيقة ملكة البوب العالمية بيونسيه، وأعلنت أوائل هذا الشهر انفصالها عن المخرج الموسيقي ألان فيرجسون، بعد حوالي 5 سنوات من الزواج، وكتبت على حسابها على إنستغرام في هذا الصدد: "منذ 11 عامًا قابلت رجلًا رائعًا غيّر حياتي للأفضل، لكننا انفصلنا والسبب يخصني وحدي، لذا سأحتفظ به لنفسي، تقديسًا لخصوصيتنا واحترامنا المتبادل".

ميغ ريان وجون ميلينكامب

أنهت الممثلة الأمريكية ميغ ريان خطوبتها من المغني الأمريكي جون ميلينكامب، في أواخر أكتوبر الماضي، فقد التقى الحبيبان للمرة الأولى عام 2011، وتمت الخطبة عام 2018، ولم تستمر العلاقة طويلًا؛ إذ انفصلا هذا العام.

برودي جينر وجوزي كانسيكو

برودي واحد من أشقاء العارضات الشهيرات كايلي وكيندال جينر، وارتبط بعارضة الأزياء الأمريكية جوزي كانسيكو، وبعد ما يقرب من 3 أشهر، أعلنا انفصالهما بشكل غير مباشر، عندما حذف كل منهما صورة الآخر من حسابه على إنستغرام.

ليدي غاغا ودان هورتون

انفصلت نجمة الأوسكار ليدي غاغا، عن مهندس الصوت دان هورتون أكتوبر الماضي، بعد بداية علاقتهما في أواخر يوليو هذا العام، ولم تستمر العلاقة طويلًا؛ إذ يبدو أن غاغا كانت تبحث عن قلب ينسيها خطيبها كريستيان كارينو التي انفصلت عنه فبراير الماضي.

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بيت ديفيدسون ومارجريت كوالي

بعد شهرين فقط من المواعدة، انفصل الممثل الكوميدي الأمريكي ديفيدسون عن عارضة الأزياء الأمريكية كوالي، ولم يُكشف عن سبب الانفصال حتى الآن.

جيجي حديد وتايلر كاميرون

بعد انفصال جيجي عن زين مالك، ارتبطت عاطفيًا بعارض الأزياء الأمريكي تايلر كاميرون، ولكن بعد شهرين فقط تفرق الاثنان في أوائل شهر أكتوبر المنصرم.

كايلي جينر وترافيس سكوت

في خبر مفجع لعشاق النجمين، انفصلت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر عن مغني الراب ترافيس سكوت بشكل مفاجئ صدم المتابعين، وبالرغم من وجود طفلة بينهما وهي ستورمي، أعلن الصديقان أنهما يريدان أخذ استراحة لأجل غير مسمى من العلاقة، وبعد عامين من المواعدة انفصلا دون إبداء الأسباب.

مايلي سايروس وكيتلين كارتر

في سبتمبر الماضي وبعد علاقة جدلية قصيرة لم تتعد الشهر، انفصلت الصديقتان عقب انفصال كل منهما عن شريكها؛ إذ انفصلت مايلي سايرس عن زوجها ليام هيمسورث، وكذلك انفصلت كاتلين كارتر عن زوجها برودي جينر.

كاتي هولمز وجيمي فوكس

تغنى الوسط الفني بعلاقة كاتي وجيمي الرومانسية، ولكن بسبب خيانة الأخير وعلاقاته النسائية المتعددة، فضلت كاتي الانفصال بعد 6 سنوات من المواعدة، بعد تأكدها من مواعدة فوكس لامرأتين مختلفتين في الوقت ذاته بلوس أنجلوس.