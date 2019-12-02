راندا البحيري تتعرض للهجوم بسبب قصة انتحار طالب الهندسة..شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرضت الفنانة المصرية راندا البحيري لانتقادات حادة من جمهور الفنان محمد هنيدي، بسبب تعليقها "الساخر" على منشور له عبر صفحته الشخصية على "إنستغرام" عن الاكتئاب والانتحار، والذي تزامن مع انتشار فيديو يوضح لحظة انتحار طالب بكلية الهندسة من أعلى برج القاهرة.

وقال هنيدي عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام": "انتحار الاكتئاب حقيقي وليس لعبة.. إذا كنت تشعر بالانتحار أو الاكتئاب.. ليس لديك صديق.. من فضلك تحدث معي.. أريدك أن تكون حيًا".

وعلق عدد كبير من جمهور هنيدي بالترحيب بالمبادرة الإنسانية، في حين جاء تعليق راندا البحيري في طريق مختلف قائلة: "طب أنا مكتئبة يا هنيدي عشان عاوزة أشتغل معاك من زمان ومش عارفة.. عايزة أتكلم معاك بس في مشهد أمام الكاميرا".

تعليق راندا فتح سيلاً من الهجوم العنيف عليها، الأمر الذي دفع هنيدي لتجاهله تمامًا، حيث رد عدد من الَمتابعين عليها قائلين: "إنتي شايفة إن ده وقته أو مكانه.. تعليقك هذا يدل على عدم إحساسك واحترامك لمشاعر البشر"، ورغم محاولة راندا تهدئة الجمهور لكنها لم تستطع.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“ فيديو للحظة انتحار شاب مصري يدعى نادر محمد جميل، من أعلى برج القاهرة يوم السبت.

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وظهر الشاب قبل انتحاره في الفيديو برفقة شخص يحمل حقيبة، محاولًا إنقاذه لكنه فشل، فيما سادت حالة من الذهول على بعض الأشخاص المتواجدين أثناء لحظة انتحاره.

وكشفت التحقيقات الأولية في واقعة انتحار الشاب أنه كان يمر بأزمة نفسية شديدة وضغوط لم يتحملها فدفعته للانتحار، وأشارت التحريات إلى أنه يدعى نادر محمد جميل، من مدينة نصر، وتخرج العام الماضي بقسم الهندسة الطبية في جامعة حلوان.

وأضافت أن الشاب المنتحر توجه بصحبة صديقه لبرج القاهرة، وأثناء تواجدهما هناك غافله وصعد البرج وقام بإلقاء نفسه. وكان قسم شرطة قصر النيل قد تلقى بلاغًا يفيد بمصرع شاب من أعلى برج القاهرة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وجرى التحفظ على الجثمان، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة جارٍ لمباشرة التحقيقات.

وذكر آخر إحصاء لمنظمة الصحة العالمية أنّ مصر تتصدر قائمة البلدان العربية من حيث أعداد المنتحرين بواقع 3799 حالة في العام.