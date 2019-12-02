محمد عسّاف يتخذ قرارًا رومانسيًا جديدًا.. إليك التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الأمور لم تأتِ كما خطط لها محبوب العرب، محمد عساف، لذلك يتجه الفنان إلى تغيير استراتيجيته الغنائية في الوقت الحالي وتحديدًا فيما يتعلق بأغنيتيه "شي هالحلاوة" وهي باللهجة العراقية، وكذلك "بصراحة" باللهجة اللبنانية.

وفي التفاصيل؛ فقد أدت الأوضاع السائدة في العراق إلى تأجيل طرح أغنية "شي هالحلاوة" والتي كان قد أنهى تسجيلها محمد عساف مؤخرًا، لتكون المرة الثانية التي يؤجل فيها العمل، بعد أن كان من المقرر طرحها قبل أغنيته الأخيرة "بصراحة" ولكن أُجّلت أيضًا.

وقرر الفنان الفلسطيني تقديم عمل غنائي جديد باللهجة اللبنانية؛ إذ ستكون بالطابع الرومانسي بحسب المعلومات المُتداولة، وهو اللون الذي يُجيده ويفضّله عساف في معظم أعماله الغنائية في الآونة الأخيرة.

وسيستعين محمد عساف لإنتاج الأغنية الجديدة بشعراء شباب خلال العام المقبل، ليبحث عن أفكار مختلفة وجديدة في خطته.

ويأتي العمل الجديد بعد نجاح أغنيته اللبنانية "كرمالك إنت" وهي التتر الخاص بمسلسل "عروس بيروت" الذي يُبث حاليًا عبر شاشة MBC والـ أل بي سي اللبنانية، ويحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة.

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وفي سياق آخر؛ يتحضر الفنان محمد عساف لإحياء حفل غنائي خيري في مدينة البيرة الفلسطينية، الثلاثاء 3 ديسمبر، تحت مبادرة "أنت الأجمل"، حيث سيذهب ريعه لصالح الأطفال مرضى السرطان وذوي الإعاقة.

وقال الفنان محمد عساف، بأن الحفل الخيري الذي سيحييه لن يكون الأخير من نوعه، مؤكدًا حرصه على تنظيم مبادرات أخرى بشكل سنوي كل عام، مشيرًا إلى مشاركته في العديد من المبادرات الموجهة لدعم مختلف الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا لدى الشعب الفلسطيني والشعوب الأخرى، مبينا أن ريع الحفل سيذهب لمؤسسات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

يشار إلى أن عساف قد حجز مكانًا له ضمن ترشيحات لائحة "أجمل 100 وجه في العالم" لعام 2019، وتمكن من دخول المنافسة على اللقب، والتي أطلقتها شركة "Tc Candler" الخاصة بترشيح أوسم مشاهير العالم للمنافسة في هذه الجائزة.

وتطول قائمة المشاهير لتشمل مجموعةً واسعة حول العالم بدءًا بهوليوود مرورًا بنجوم بوليوود والدراما التركية، والدراما العربية وأبطال الملاعب الرياضية، وانتهاءً بمشاهير فرق البوب الكورية.