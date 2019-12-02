طلال سلامة يعود للساحة بعد 5 سنوات بـ "لا شعور" وحفل بالسعودية

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الفنان السعودي طلال سلامة، بدأ بخطوات جدية للعودة إلى الساحة الفنية وذلك بعد فترة غياب عن طرح الأغاني استمرت قرابة 5 سنوات من آخر أغنية طرحها "سكر جنابك" عام 2014.

وعاد طلال سلامة للساحة الغنائية مجددًا عبر أغنية جديدة تحمل اسم "لا شعور"، وفاجأ بها جمهوره خاصةً أنه لم يشر إلى تحضيرات أو ترويج للعمل، وقد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ونشر طلال سلامة لينك الأغنية عبر حسابه على موقع "تويتر"، وأرفقها بتعليق قال فيه: "أحبابي أخيرًا نزلت أغنية (لاشعور)"، وهي من كلمات الأمير عبدالله بن سعد بن عبد العزيز، وألحان أدهم، وتوزيع عباس صباح، وعود صادق جعفر وإيقاعات هاني الدوسري.

واستقبل محبو طلال سلامة، عودته للساحة الغنائية بترحاب كبير، معربين عن سعادتهم بتواجده في المشهد الفني بشكل عام، خاصةً أنه من أبرز الفنانين السعوديين الأقوى على الساحة الخليجية، إضافة إلى أنه يتمتع بموهبة وعذوبة صوت مميزة، ولم يأخذ حقه إعلاميًا.

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ويبدو أن عودة طلال سلامة، لن تتوقف عند الأغاني فقط؛ إذْ يظهر لجمهوره في المملكة بجلسة غنائية طربية ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرفع الحفل شعار سمرات موسم الرياض ويقام يوم الـ 6 من ديسمبر الجاري.

ويرافق طلال سلامة في الجلسة التي تقام في منتزه الثمامة البري بمحمية الملك خالد الملكية فنان العرب محمد عبده، على أن يتم طرح التذاكر خلال الساعات المقبلة.

وكانت عودة طلال سلامة خلال الشهر الماضي على استحياء؛ إذْ شارك في "ليلة البدر" ضمن فعاليات موسم الرياض وأهدى نادي الهلال السعودي أغنية "الله ياهلال" بمناسبة تتويجه بدوري أبطال آسيا وتأهله لكأس العالم للأندية.

وكان طلال سلامة غاب عن جمهوره ومتابعيه خلال الفترة الماضية بسبب صدمته بوفاة ابنه أحمد (18 عامًا) وبعدها دخل في أزمة نفسيّة أثّرت على حالته الصّحيّة؛ إذ انطوى بعيدًا عن أعين الصّحافة والإعلام، ليتعرّض بعدها إلى وعكة صحيّة أُدخل على أثرها للعناية المركّزة، وألزمته البقاء في المستشفى لوقت طويل، ولكنّه سرعان ما تجاوز الأزمة.