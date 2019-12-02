شريهان تُوجِّه رسالة إلى نيللي كريم عبر حسابها على "تويتر"

وجّهت الفنانة شريهان رسالة للفنانة نيللي كريم، بعد أن طمأنت الأخيرة جمهورها بنجاح عملية استئصال ورم حميد في الوجه، التي قامت بها مؤخرًا بالولايات المتحدة الأميركية.

وكتبت شريهان تغريدة، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "جميلة في جميع حالاتك وكل تفاصيلك، حَبيبَتي نيللي كريم، انتي اختصرتي كل أنثى جميلة، الجميلة حقاً جميلة جداً، حمداً لله على سلامتك يا حَبيبَتي".



نشرت نيللي صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أحب أطمئن كل أصدقائي وجمهوري أنا الحمد لله بقيت كويسة، عاوزة أشكر ربنا أولا وأشكركم من كل قلبي على سؤالكم وأمنيتكم بالشفاء، ربنا ما يحرمني منكم".



يذكر أن نيللي كشفت عن تفاصيل مرضها في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنك" الروسية، وأكدت أن عملية استئصال الورم كانت صعبة ودقيقة؛ لأنها بجوار عصب الوجه.

يذكر أن نيللي كريم نشرت، الأربعاء الماضي، صورة لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، أثناء وجودها في المستشفى وسط الفريق المعالج، وعلقت عليها "شكرًا؛ لأنكم أنقذتم حياتي".

Advertisements

قد يهمك ايضا:

نجوم الفن في مصر والوطن العربي ينعون التونسي شوقي الماجري أبرزهم نيللي كريم

نيللي كريم تداعب ظافر العابدين وتُبدي غيرتها من "عروس بيروت"