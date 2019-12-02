طبيب نفسي يفجر مفاجأة عن شيرين عبد الوهاب

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب تريند جوجل مؤخرًا بعد أزمتها الأخيرة ووصف من يرفض مغازلتها للرجال ودفاعها عنهم بالعوانس.
وقد كشف محمد هاني طبيب الأمراض النفسية عن الدافع وراء إدلاء شيرين بهذه التصريحات التي اثارت موجة من الغضب ضدها.
وكتب من خلال حسابه على الفيسبوك :" الطبيعي ان شيرين تقول على الرجاله عسل وسكر مع تحفظي على كلمه عوانس لأن ربنا عوضها بانسان بيحبها وبيخاف عليها وعوضها عن كل اللي فات وخصوصا انها طالعة من تجربة انفصال واكيد تعبت فيها كل إنسان بيقول وجهه نظره من خلال الظروف اللي عاشها واللي لسه هيعشها ".
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