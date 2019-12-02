الكينج محمد منير يتصدر تويتر بعد المرض

تصدر الكينج محمد منير لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر بهاشتاج يحمل اسمه عقب حديثه لأول مرة بشكل مفصل عن مرضه وذلك بعد ظهوره فى حفله الغنائي الجديد في مهرجان الموسيقى العربية مستعينا بكرسي.

وقال محمد منير، خلال حفله الذي أحياه الجمعة الماضية في نادي هليوبوليس بمدينة الشروق، إنه يُعاني قصورًا في مفصل الحوض وهو ما يتسبب له في آلام بظهره والمنطقة الخاصة بالحوض بشكل كامل فيضطر للجلوس على "كرسي" للاستراحة قليلًا.

وأضاف محمد منير في مقطع فيديو أثناء حفله، أنه مهما كان يعاني من آلام فلن يستطيع الغياب عن جمهوره.

واوضح محمد منير : أنا حصلي شيء بسيط بيحصل لأي لاعب كورة، وعمر المرض ده ما هيوقفني عن الغناء وسعيد أن أكون معكم في أيّ حال أكون عليها".

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وأشار محمد منير قائلا : "أنا ممكن آخد سنة إجازة بس انتوا هتستحملوا ده سيبوني اتدلع عليكم شوية، اصبروا عليا شهر وأخف، شهر واحد بس وهبقى أحسن من لعيبة الكورة بتوع اليومين دول".

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