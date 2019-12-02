الفنان رامي رفعت يطرح برومو " أول حب "

طرح الفنان رامي رفعت، برومو كليب أغنيته الجديدة "أول حب" بالتزامن مع يوم عيد ميلاده.

والأغنية من كلمات أسامة محرز وألحان محمد خلف وتوزيع محمد العشي وماستر محمد صقر والكليب من إنتاج وإخراج ميدو منيب .

قال رامي رفعت : "من أيام برنامج صوت الحياة وأنا بحاول أجتهد وبسعى رغم كثرة عقبات الوسط الفني وأخيرا وليس آخرا بفضل الله تم التعاون مع صديقي ميدو منيب وصورنا أول كليب رسمي ينزل ليا وحبيت أن البرومو ينزل يوم عيد ميلادي إن شاء الله يعجبكم"

.يذكر أن رامي رفعت، من الأصوات الشابة وعرفه الجمهور من خلال برنامج صوت الحياة وفرقة أيامنا الحلوة وفرقة "ميوزيكانتي "

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