" لص بغداد " يدخل مرحلة المونتاج استعدادا لطرحة

انتهي المخرج احمد خالد موسي، من تصوير أحداث فيلم " لص بغداد " الذي يقوم ببطولته النجم محمد عادل إمام، ومن المقرر أن يدخل الفيلم مرحلة المونتاج استعدادا لطرحة بدور العرض خلال الموسم السينمائي القادم.

ونشر موسي عبر حسابه علي الفيس بوك صورة له بصحبة فريق عمل الفيلم من كواليس الفيلم علق عليها قائلًا: «كان دائمًا شاغلني لو حنقدر نعمل مشهد زي ده في يوم من الأيام.. بس شكلنا كده عرفنا نعملها أفلامي كلها في حتة، والمشهد ده في حتة تانية بعيدة، توكلناعلى الله».

فيلم لص بغداد تدور أحداثه في إطار من الأكشن تتخلله بعض المواقف الكوميدية، والذي يندرج تحت فئة المغامرة والتشويق والإثارة وبالتحديد حول رجل يبحث عن كنز مفقود أثري في بغداد وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة.

يشارك في بطولة فيلم لص بغداد الفنان محمد إمام, فتحي عبد الوهاب, ياسمين رئيس, أمينه خليل, أحمد العوضي, أحمد رزق, صلاح عبد الله, محمد عبد الرحمن " توتا " وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة سينرچي فيلمز ومن سيناريو وحوار تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.

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