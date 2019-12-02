الأزمة اللبنانية توقِف مسلسل ورد الخال







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: توقف تصوير مسلسل "عشيق أمي" الذي يجمع في بطولته النجمة اللبنانية ورد الخال مع النجم السوري خالد القيش.

ويتردد أن سبب التوقف يعود للأوضاع المضطربة في لبنان والتي بدأت منذ شهر ونصف. الأمر الذي دفع القيمين على شركة مروى غروب لتعليق كافة أعمالها الدرامية المصوّرة حتى تتبلور الأوضاع الأمنية في لبنان حيث انطلق التصوير قبل شهرين. علماً أم العمل من كتابة رازي وردي وإخراج كنان اسكندراني.



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