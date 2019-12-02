نادين الراسي تُعلِن خطوبتها







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت الممثلة نادين الراسي خطوبتها رسمياً من خلال الصورة التي نشرتها عبر خاصيّة القصص(Story) على تطبيق "إنستغرام". حيث اعتبرت الأوّل من ديسمبر هو اليوم الذي بدأت فيه حياتها مجدداً. لكنها أخفت وجه خطيبها عن متابعيها مكتفية بظهور يدا على يدها مع خاتم الخطوبة.

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