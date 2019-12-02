حضور نسائي لافت بالمهرجان الدولي للفيلم بمراكش









اسماء السيد - مراكش: تشهد فعاليات الدورة الـ18 للمهرجان الدولي للفيلم td مراكش، التي تتواصل إلى يوم السبت المقبل، حضورا مميزا للعنصر النسائي في فعالياته، وهو حضور لم يقتصر على أضواء السجادة الحمراء أو تأكيد إبداع المرأة ومساهماتها في مختلف فقرات التظاهرة، تمثيلا وإخراجا وإنتاجا، وغيرها مما يحيط بالصناعة السينمائية، بل تعداه إلى حضور قضايا وموضوعات المرأة في نسبة كبيرة من الأعمال السينمائية المبرمجة، والمقبلة من 34 بلدا عبر العالم.

هذا الحضور الوازن للمرأة، قضاياها وانشغالاتها، في دورة هذه السنة من مهرجان مراكش، ستلخصه ريبيكا زلوتوفسكي ، كاتبة السيناريو والمخرجة الفرنسية وعضوة لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، في معرض ردها على النقاش الدائر حول قضية النوع في السينما والحياة، حيث تحدثت عن سينما نسوية تساهم في إغناء السينما العالمية، حين قالت: "إننا نعيش في ظل ذلك الفنطازم الذي يتحدث عن التعويض الكبير. هناك انطباع بأن نظرة النساء ستمحو وتلغي نظرة الرجال. هذا غير وارد بالمرة.. بل سنضيف لمستنا، فقط".

يغني حضور النساء مختلف فقرات مهرجان مراكش، في وقت تضم فيه لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للتظاهرة تسعة أعضاء، بينهم أربع نساء: الممثلة والمنتجة الأسكوتلندية تيلدا سوينتون، رئيسة اللجنة، إلى جانب المخرجة الفرنسية ربيكا زلوتوفسكي، والمخرجة البريطانية أندريا أرنولد، والممثلة الفرنسية - الإيطالية كيارا ماستروياني.

Advertisements الفرنسية ماريون كوتيار

وفيما يتنافس للفوز بالجوائز الخمس لمهرجان مراكش ("النجمة الذهبية" (الجائزة الكبرى)، و"جائزة لجنة التحكيم" و"جائزة أفضل إخراج" و"جائزة أفضل دور نسائي" و"جائزة أفضل دور رجالي") 14 فيلماً، نجد أفلام خمسة منها من إخراج نسائي. يتعلق الأمر بـ"بايبيتيث" (أستراليا) لشانون مورفي، و"بومباي روز" (الهند، فرنسا، المملكة المتحدة وقطر) لجيتانجالي راو، و"الحمى" (البرازيل، فرنسا وألمانيا) لمايا دا رين، و"ميكي والدب" (الولايات المتحدة) لأنابيل أتاناسيو، و"ليلة مضطربة" (كوريا الجنوبية) ليونك لي جيه وكيم سول.

وفي فقرة "التكريمات"، التي تحتفي بأربع شخصيات سينمائية، نجد الممثلة المغربية منى فتو والممثلة الهندية بريانكا شوبرا.

التونسية هندي صبري والمصرية إلهام شاهين

أما فقرة "محادثة مع .."، التي تتدخل فيها 12 شخصية سينمائية، فنجد حضورا مميزا للممثلة الفرنسية ماريو كوتيار، والممثلة الإيرانية غولشيفتي فرحاني، والممثلة التونسية هند صبري، فضلا عن الممثلة الهندية بريانكا شوبرا.