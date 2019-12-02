أصالة تبكي على المسرح في الرياض

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تأثر متابعو الفنانة أصالة بدموعها خلال غنائها على المسرح بحفلها في الرياض. حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديو لها وهي تبكي خلال أدائها لأغنيتها الشهيرة "ذاك الغبي". ذلك خلال مشاركتها ضمن موسم الرياض على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم، في منطقة البوليفارد.
وكان مُلفتاً أن تُذرف الدموع التي أوقفتها عن الغناء عندما رددت المقطع "اللي كنت أنت عيونه.. كنت أول من يخونه"، الأمر الذي أعاد الجمهور للتساؤل حول علاقتها بزوجها المخرج طارق العريان بعد تراكم الأخبار عن توتر حياتهما الزوجية. وهوما نفته أصالة مراراً مؤكدة على طيب العلاقة بينهما.
هذا وقدمت العديد من أغانيها الشهيرة، بعدما بدأت الحفل بأغنية "كان يهمني"، ثم غنت "كبير الشوق"، وغيرها من الأعمال التي لاقت تفاعلا كبيراً من الحضور.
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