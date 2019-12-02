شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين مشاهدة × 4 أيام.. دويتو ابنة عامر منيب ووالدها الراحل تريند 1 على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لاقت أغنية "عامل إيه يا حبيبي" التى طرحتها مريم عامر منيب ابنة الفنان الراحل عامر منيب، فى ذكرى وفاته، نجاحا كبيرا، حيث تربعت علي عرش مشاهدات موقع "يوتيوب" منذ طرحها.

وحققت الأغنية منذ 4 أيام فقط، أكثر من 3 ملايين مشاهدة، متفوقة على أغاني لكبار النجوم، حيث تأتى بعدها فى الترتيب أغنية الهضبة عمرو دياب "أول يوم فى البعد"، وذلك بسبب كلماتها المؤثرة ولما تحمله من رسائل مست قلوب الجميع.



ترند يوتيوب

والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل، ومكساج هانى محروس، وإخراج خالد الشوربجي.

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واحتفلت مريم عامر منيب، بطريقة خاصة هذا العام بذكرى رحيل والدها الفنان عامر منيب، الذى توفى بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون، حيث بدأت مسيرتها الفنية على خطى والدها، بإعادة طرح أغنية "عامل إيه فى حياتك"، فى ديو يجمع بين أدائها للأغنية وأداء والدها.

ويعد عامر منيب واحدا من أبرز نجوم الأغنية فى فترة التسعينيات وما بعدها، وقدم خلال مشواره العديد من الأغانى المميزة التى اتسمت بالطابع الرومانسى، سواء من ألبوماته أو فى الأفلام التى قدمها.

يذكر أن عامر منيب توفى يوم 26 نوفمبر 2011، داخل أحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر عن عمر ناهر الـ48 عاما، بعد صراع مع المرض.