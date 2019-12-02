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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن تم عرضه خارج متحف الفن الحديث في نيويورك، يتجه رجل الثلج الأكثر شهرة في عالم الفن جنوباً إلى حرارة صيف أستراليا.
وينضم رجل الثلج المغلف إلى أكثر من 40 عملاً فنياً آخر في معرض "الماء" الجديد بمعرض الفن الحديث في مدينة بريسبن الساحلية شرقي أستراليا.
وذكرت جريدة الرؤية الإماراتيى ، أنه سيتم حماية التمثال الثلجي للفنانين المعاصرين بيتر فيشلي وديفيد فايس من الانصهار والتحول إلى ماء، حيث يتم عرضه داخل فريزر.
ولكن موظفي المعرض سيضطرون لإجراء أعمال صيانة منتظمة على رجل الثلج، لمنع تغير شكله، خاصة وجهه الذي سيتابعونه كل بضعة أيام.
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