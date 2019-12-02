شكرا لقرائتكم خبر عن روبى فى إطلالة مميزة بأحدث جلسة تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة روبى، جمهورها بصور من جلسة تصوير خضعت لها بعد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، وتألقت روبى فى جلسة التصوير حيث ارتديت فستان ذهبي اللون بشراشيب، وحازت الصور على إعجاب متابعيها، متغزلين فى إطلالتها و جمالها.

وتألقت النجمة روبي، فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ 41، الجمعة الماضية، وفعاليات الدورة 41 للمهرجان انطلقت 20 نوفمبر الجاري بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.

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بوست روبى



