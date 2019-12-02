شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلادها الـ38.. محطات من حياة بريتنى سبيرز تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الفنانة الشهيرة بريتنى سبيرز، اليوم الاثنين، بعيد ميلادها الـ38، وهى من مواليد 2 ديسمبر عام 1981، وهى الفنانة التى حققت شهرة كبيرة وجماهيرية عريضة على كل المستويين الأمريكى والعالمى.



بريتنى

وبريتنى سبيرز واحدة من تلك المغنيات المثيرات للجدل، خاصة بسبب المواقف التى تتعرض لها، كما أنها ملفتة للانتباه بسبب جمالها الشديد، وهذه 10 معلومات عن بريتنى فى محطات حياتها البارزة.



بريتنى سبيرز



سبيرز

1. اختارتها مجلة "بيبول" ضمن أكثر النساء إثارة فى العالم عام 1999.

2. بريتنى سبيرز لا تزال تحت وصاية والدها وذلك وفقاً لأوامر المحكمة التى رفضت استئناف محاميها أكثر من مرة على القرار نظراً لما مرت بها من أزمة نفسية حادة عام 2008 ممثلة فى انهيار عصبى دخلت على أثرها عدة مرات إلى المستشفى للعلاج النفسى كان أولها فى شهر فبراير 2008.

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3. حصلت على نجمتها الخاصة فى ممشى هوليوود

4. اطلقت بريتنى سبيرز ماركة للعطور تحمل اسمها، وحققت مكاسب ضخمة تقدر 1.5 بليون دولار عام 2012

5. تم وصفها بلقب "ملكة البوب" بجانب مادونا، واعلنت بريتنى أنها تحبها، وقبلتها على الهواء مرة.

6. أطلقت سبيرز أول أغانيها Baby One More Time سبتمبر عام 1998، وتربعت الأغنية الرائعة على صدارة قائمة أغاني البوب في نهاية يناير 1999.

7. استقبلت ابنها الأول شون فى سبتمبر 2005 من زوجها السابق الراقص كيفين فيديرلين

8. انفصلت بريتنى عن زوجها عام 2006، بعد شهرين من استقبالهما مولود جديد وهو ابنهما جايدن جيمس

9. بعد نكسة عام 2008 ، لم تمتلك بريتنى هاتفًا خلويًا، واستمر ذلك حتى أواخر عام 2011، حيث حصلت على واحد، واستخدامه مقيد برقابة والدها.

10. نالت بريتنى سبيرز عددا كبيرا من الترشيحات، يقارب 52 ترشيحًا طوال مسيرتها وفازت بـ24 جائزة منهم أهمها جائزة الجرامي.