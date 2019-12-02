شكرا لقرائتكم خبر عن جيتار وملابس فيلم البدلة.. تفاصيل تبرع تامر حسني بأشهر مقتنياته فى مزاد خيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع عام التسامح، واحتفالاً بأعياد اليوم الوطني الإماراتي الـ 48 ، يتبرع النجم تامر حسني ببعض من أشهر مقتنياته الفنية في معرض خيري يقام في أبوظبي الجمعة المقبل، لتخصيص ريعه لخدمة الطفولة العربية.

من بين المقتنيات جيتاره في فيلم "عمر وسلمى" وسترة فيلمه "البدلة"، وأشهر ملابس باقي أفلامه وبرنامج "ذا فويس"، وأشهر حفلاته، والبدلة الشهيرة التي ارتداها أثناء تتويجه ببصمة هوليوود.



بدلة تامر حسنى

وذلك فى مزاد خيري يعد الأهم والأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، بمارينا مول أبو ظبي، بعد حفله المرتقب فى نفس اليوم، كما أعلن تامرحسني عن احياء احتفال رأس السنة فى العاصمة الإماراتية "أبو ظبى"، من خلال حفل ضخم فى جزيرة المارية.

Advertisements



جيتار تامر حسنى

تامر حسنى

وأحيا النجم تامر حسني أمس الأحد حفلا غنائيا كبيرا بملعب "جامعة الملك سعود"، بالمملكة العربية السعودية، بمناسبة اعتزال النجم ياسر القحطاني حيث قام تامر بالغناء أمام جماهير كبيرة من عشاق فريق الهلال السعودي ممن حرصوا على حضور حفل اعتزال نجمهم الكبير ياسر القحطاني.