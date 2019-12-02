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شكرا لقرائتكم خبر عن يوم حزين.. ظافر عابدين ينعى ضحايا انقلاب حافلة فى تونس والان مع تفاصيل الخبر
وكتب ظافر عبر حسابه بموقع تويتر،" يوم حزين على أهالينا في #تونس، ربي يصبرهم على فراقهم ويرحم شبابنا جميعًا ويشفي كل الجرحى".
ظافر العابدين
ووقع الحادث على الطريق الذى يربط بين مدينتي عين رداهم وباجة، شمال غرب البلاد، حيث انقلبت الحافلة السياحية التونسية وهوت في مجرى الوادي.
ويعد هذا أحد أسوأ حوادث الطرق في تونس، من حيث عدد الضحايا الذين يتوقع أن يكون من بينهم أطفال وشبّان، وأفاد مسؤولون بأن الحافلة كانت تقل 43 شخصا في اطار رحلة سياحية ترفيهية .
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