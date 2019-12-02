شكرا لقرائتكم خبر عن 100عرض مسرحي في أيام قرطاج وتتويج 15رمزا مسرحيا عربيا في الدورة الـ 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنطلق الدورة 21 لأيام قرطاج المسرحية خلال الفترة من 7 ديسمبروحتي 15 ديسمبر 2019 لتضمّ ( 100 ) عملا منها 25 عرضا تونسيا و18 عربيا و6 عروض إفريقية و17 عرضا عالميا وتشارك مصر في المهرجان بعرضين مسرحيين أحدهما في المسابقة الرسمية وهو " الطوق والاسورة " للمخرج ناصر عبد المنعم كما يتوج المخرج المسرحي الكبير سميرالعصفوري كأحد الرموز المسرحية في الوطن العربي .



ايام قرطاج المسرحية

وأوضح المدير العام للمهرجان الفنان التونسي حاتم دربال أن عرض الافتتاح سيكون لمسرحية " كاليجولا " للمخرج التونسي الفاضل الجزيري و''رسائل الحرية'' لحافظ خليفة و''سوق سوداء'' لعلي اليحياوي وتستضيف هذه الدورة أكثر من 100 عرضا من تونس والعالم العربي وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا.

وتابع: أيضا يتنافس 14 عملا مسرحيا على جوائز المسابقة الرسمية للدورة 21 “سيكتريس” لغازي الزغباني و”تطهير” لمعز حمزة من تونس و "سماء أخرى" لمحمد الحر من المغرب و"أبو كمونة / كلب الست" لطارق القبطي من فلسطين و"الطوق والأسورة" لناصر عبد المنعم من مصر و" كيميا" لسليم عجاج من سوريا و "قلادة الدم" لمجد القصص وتشارك لبنان بمسرحية “الوحش” لجاك مارون وتحضر العراق بمسرحية "أمكنة إسماعيل" لإبراهيم هارون وتشارك مملكة البحرين بمسرحية "إلى ريا" لجمال صقر وتشارك الإمارات العربية المتحدة في هذه الدورة بمسرحية "بذور الشر" لمهند كريم، أما سلطنة عمان فتسجل حضورها بمسرحية "مدق الحناء" ليوسف البلوشي ويقتصر الحضور الإفريقي في المسابقة على دولتيْ الكوت ديفوار والسينغال من خلال المسرحيتيْن " فتاة الحانة" لـ ويس مارك وسوو سليمان و"من أين تذهب؟" للمخرج “برونجار بروك”.



حاتم دربال المدير العام للمهرجان (2)

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تضم لجنة تحكيم المهرجان 6 مسرحيين من مختلف دول العالم ويرأسهم الفنان التونسي رؤوف بن عمر ومن مصر يشارك المخرج الدكتور جمال ياقوت والمغربي عبد الواحد بن ياسر والعراقي صلاح القص وكوفي كواهولي من كوت ديفوار

وأشار حاتم دربال إلي أن الدورة الجديدة تعمق الحفر في الذاكرة الخاصة بالمسرح وتواجد فنون الفرجة عبر التاريخ ووصلنا لفكرة مركزية وهي السينوغرافيا حول المقاربات المعمارية والمسرح وتواصل السجون التونسية في تقديم العروض المسرحية في أيام قرطاج المسرحي كما هناك عروض للشتات العربي ومسرح الطفل والمسرح المدرسي.



تتويج المخرج المسرحي الكبير سمير العصفوري

وكشف مدير المهرجان أن التكريم في هذه الدورة يشمل فناني المسرح أصحاب التجارب المميزة أما التتويج فيكون للقامات المسرحية العربية والافريقية، مشيرا إلي أن قائمة المكرمين من تونس ناجي ناجح ومحمد المورالي واوديل سنكارا من بوركينا فاسو وأمال الهذيلي من تونس ونادرة عمران من الاردن ومحمد شرشابي من الجزائر وعبد الله السعداوي من البحرين وأحمد الجسمي من الامارات واوفي كوالي من ساحل العاج أما المتوجون فهم الفنان عز الدين المدني من تونس والفنانة القديرة ووزيرة الثقافة السابقة ثريا جبران من المغرب والفنان الكبير روجيه عساف من لبنان والنجم العالمي غسان مسعود من سوريا والمخرج الكبير سمير العصفوري من مصر.



النجم غسان مسعود متوج في ايام قرطاج المسرحية

الدورة الـ 21 تتضمن عروضا عالمية في المسرح فمن جنوب آسيا العرض الهندي "شاندالا امبور" للمخرج "كوماران فانفان" وعرض "تيرا" للياباني ليو كاري ساكاتا وستحضر خلال هذه الدورة، الفنانة الإيطالية ماريتي زالولا من جامعة ميلانو، وهي أستاذة محاضرة في الأزياء المسرحية ومؤسسة لمتحف الأزياء المسرحية الوحيد في دول البحر الأبيض المتوسط.