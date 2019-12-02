شكرا لقرائتكم خبر عن رامى رفعت يطرح برومو أغنيته الجديدة " أول حب " في عيد ميلاده..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان رامى رفعت برومو كليب أحدث أغانيه " أول حب " بالتزامن مع يوم عيد ميلاده، والأغنية من كلمات أسامة محرز وألحان محمد خلف وتوزيع محمد العشى وماستر محمد صقر، والكليب من إخراج ميدو منيب .

وقد أكد رامي رفعت في تصريح خاص لليوم السابع : "من أيام برنامج صوت الحياة وأنا بحاول أجتهد وبسعى رغم كثرة عقبات الوسط الفنى وأخيرا وليس آخرا بفضل الله تم التعاون مع صديقى ميدو منيب وصورنا أول كليب رسمى ينزل ليا وحبيت ان البرومو ينزل يوم عيد ميلادى ".

يذكرأن رامى رفعت من الأصوات الشابة وعرفه الجمهورمن خلال برنامج صوت الحياة وفرقة أيامنا الحلوة وفرقة "ميوزيكانتى " .

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