شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير " الاختيار " لـ أمير كراره من طريق الاسكندرية الصحراوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق تصوير المشاهد الأولى من مسلسل " الاختيار" للنجم أميركرارة أمس الأحد فى الديكورالخاص بطريق الاسكندرية الصحراوي، ويستمر التصوير لمدة 3 أيام، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج بيترميمي وإنتاج سينرجى.

وتبرم شركة "سينرجى" حالياً إبرام باقى التعاقدات، بعدما استقرت على الفنان أحمد العوضى على تجسيد شخصية الإرهابى" عشماوى"، ومن المقرر الإعلان عن باقى فريق العمل خلال الأيام المقبلة.

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية كلبش التي قدموها سوياً، من إنتاج "سينرجى ".



