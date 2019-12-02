تامر عبدالمنعم ينشر صورة من أحدث ظهور لرغدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: نشر الفنان تامر عبدالمنعم، صورة له برفقة الفنانة السورية رغدة، عبر خاصية "ستوري" بحسابه على "فيسبوك"، كأحدث ظهور لها. وظهرت "رغدة"، في الصورة برفقة "عبدالمنعم"، وقد بدا عليها ملامح التقدم في العمر. Advertisements على جانب آخر، بدأت قناة "الحياة" بعرض أولى حلقات مسلسل "الضاهر"، أول أمس السبت. مسلسل "الضاهر" بطولة محمد فؤاد وفريال يوسف وحسن يوسف ورغدة وتامر عبدالمنعم ومادلين طبر وإنجي شرف وأحمد منير وأميرة هاني وسميرة محسن وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسي ومظهر أبو النجا وصبري عبدالمنعم ودارين حداد، من تأليف تامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد.

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