سميحة أيوب لـ"الخليج 365": "عمل مسرحي يجمعني بمحمد صبحي قريبًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة سميحة أيوب، إنها ستتعاون مع النجم محمد صبحي، في عمل مسرحي يعرض ضمن مهرجان المسرح للجميع.

وأوضحت سيدة المسرح العربي في تصريح خاص لمصراوي: "محمد صبحي يجيد صناعة المسرح بكل تفاصيله، ومنذ عام ونحن نتحدث عن عمل سيجمعنا قريبا، وأنا أثق تماما في القيمة التي سيقدمها صبحي للجمهور".

وتابعت: "لم نستقر حتى الآن على تفاصيل هذا التعاون، ولكن سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة".

وكانت الفنانة سميحة أيوب، أشادت بالعرض المسرحي "أنا والنحلة والدبور"، الذي يعرض على مسرح محمد صبحي 2 بمدينة سما سنبل.