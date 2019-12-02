محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قالت الفنانة سميحة أيوب، إنها ستتعاون مع النجم محمد صبحي، في عمل مسرحي يعرض ضمن مهرجان المسرح للجميع.
وأوضحت سيدة المسرح العربي في تصريح خاص لمصراوي: "محمد صبحي يجيد صناعة المسرح بكل تفاصيله، ومنذ عام ونحن نتحدث عن عمل سيجمعنا قريبا، وأنا أثق تماما في القيمة التي سيقدمها صبحي للجمهور".
وتابعت: "لم نستقر حتى الآن على تفاصيل هذا التعاون، ولكن سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة".
وكانت الفنانة سميحة أيوب، أشادت بالعرض المسرحي "أنا والنحلة والدبور"، الذي يعرض على مسرح محمد صبحي 2 بمدينة سما سنبل.
كانت هذه تفاصيل خبر سميحة أيوب لـ"الخليج 365": "عمل مسرحي يجمعني بمحمد صبحي قريبًا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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