دور كاد يدمر علاقتهما ويشعر بالذنب تجاهها.. ماذا قالت زوجة إياد نصار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

استضافت الإعلامية لميس الحديدي، الفنان الأردني إياد نصار في برنامجها "القاهرة الآن"، في حلقة أمس الأحد، ليتحدث عن العديد من التفاصيل في حياته العملية والشخصية.

وفي مقطع فيديو شاركته القناة عبر "يوتيوب"، تحدث إياد عن علاقته بزوجته شيماء الليثي، وشاركته الأخيرة بمداخلة هاتفية، أكدت خلالها أن كل ما يكتبه "نصار"، لها عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، صادقًا، إذ ينشغل عنهم كثيرًا في أوقات التصوير وبعد الانتهاء ينتبه إلى افتقادهما لبعضهما البعض، ليقاطعها إياد: بحس بالذنب".

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واضافت "زوجته"، إنه يتأثر أحيانًا ببعض الأدوار التي يقدمها، وخاصًة شخصية "سيد العجاتي" بمسلسل "موجة حارة"، موضحة: "كنا مخطوبين وشخصية العجاتي دي دمرت حياتنا شخص مرعب، وبيتهيألي مخدش باله إلا لما خلص تصوير، واحنا حرفيًا كنا خلاص علاقتنا أوشكت على الانتهاء من كتر ما الشخصية مسيطرة".

وعرض لإياد نصار مؤخرا فيلم "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، وأسماء أبو اليزيد. ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

وفي الدراما مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، مع داليا مصطفي وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.