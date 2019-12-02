الليلة.. حمدي الميرغني وزوجته ضيفا عمرو الليثي على "النهار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

يحل اليوم الفنان حمدي الميرغني وزوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح، ضيفان على برنامج "واحد من الناس"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي عبر شاشة "النهار" في تمام التاسعة والنصف مساءً.

ومن المقرر أن يتحدث الثنائي عن مواقفهما الكوميدية في مسرح مصر وكيف كانت البداية والانطلاقة الحقيقية لهما.

كما يتناول اللقاء كشف العديد من الأسرار الخاصة حول حياتهما العائلية، فضلًا عن الحديث عن تجربة الميرغني مع الزعيم عادل إمام بمسلسل "فلانتينو" وحلم حياته الذي تحقق بالوقوف أمام "الزعيم" في عمل كوميدي.