نجوم الفن يهنئون شعب الإمارات بالعيد الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأ عدد من نجوم الفن، الشعب الإماراتي، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الـ 48، الذي يوافق 2 ديسمبر من كل عام.

وعلق الفنان هاني رمزي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "كل سنة ودولة الإمارات وشعبها بخير وسلام بمناسبة العيد الوطني الإماراتي".

كذلك نشر الفنان اللبناني زياد برجي، عبر حسابه بموقع إنستجرام، صورة للعلم الغماراتي، معلقا: "يوم وطني سعيد، لبلد يعيش فيها العديد من المواطنين من جميع أنحاء العالم".

كما علقت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها بموقع إنستجرام: " كل سنة ودولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها بألف خير وعز وأمن وأمان، بحبكم".

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بينما علقت الفنان اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "كل عام ودولة الإمارات الحبيبة بعز وفخر، اليوم الوطني الإماراتي الـ 48".

وكتب الفنان السعودي راشد الماجد، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "كل عام وحبيبتنا دولة الإمارات بخير، في ظل قيادة شيوخها الكرام وشعبها الوفي، وندعو الله أن يديم عليها الأمن والأمان والتقدم والإزدهار".

وتحتفل الإمارات في 2 ديسمبر من كل عام بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971، برئاسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.