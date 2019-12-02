عمرو سلامة يعلق على واقعة انتحار طالب من برج القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق المخرج عمرو سلامة، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، على واقعة انتحار طالب بكلية الهندسة، من أعلى برج القاهرة.

وكتب: "لحد ما تأخذ شهادة رسمية من خالق الكون، موثقة بتوقيع إثنين ملايكة، بتديك الحق بتكفير البشر، ياريت تخجل من إعطاء نفسك الحق في تكفير منتحر أو غيره وتوعد البشر بعذاب في حياة أخرى لا تعلم عنها شيء".

وأمر النائب العام المستشار حماده الصاوي بإجراء تحقيقات موسعة في واقعة نشر جزء من تسجيلات كاميرات المراقبة في برج القاهرة الخاصة بواقعة انتحار طالب بكلية الهندسة في جامعة حلوان.