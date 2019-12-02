ظافر العابدين بعد انقلاب حافلة تونسية: يوم حزين على أهالينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب الفنان التونسي ظافر العابدين عن حزنه على رحيل عدد من الشباب التونسيين، إثر انقلاب حافلة أمس الأحد.

وكتب تعليقًا على الحادث عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "يوم حزين على أهالينا في تونس، ربي يصبرهم على فراقهم ويرحم شبابنا جميعًا ويشفي كل الجرحى. تونس حزينة".

وتوفي 22 شخصا وجُرح 21 آخرون، أمس الأحد، في حادث حافلة وقع في شمال غرب تونس، الحافلة كانت متجهة من تونس العاصمة إلى مدينة عين دراهم حين انحرفت عن الطريق وانقلبت في منطقة عين السنوسي.