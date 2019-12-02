بعد حادث انقلاب حافلة تونسية.. هند صبري: حادث مريع وتونس حزينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

علقت الفنانة التونسية هند صبري، على حادث انقلاب حافلة في تونس الساعات الماضية، والذي أسفر عن وفاة أكثر من 20 شخصًا.

وكتبت هند عبر حسابها على موقع "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. حادث مريع يودي بحياة شباب تونسي في مقتبل العمر.. الله يرحمهم وينعمهم.. يوم حزين جدا على كل التونسيين.. تونس حزينة".

وتوفي 22 شخصا وجُرح 21 آخرون، أمس الأحد، في حادث حافلة وقع في شمال غرب تونس، الحافلة كانت متجهة من تونس العاصمة إلى مدينة عين دراهم حين انحرفت عن الطريق وانقلبت في منطقة عين السنوسي.