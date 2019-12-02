"سيدة البحر" يحصد جائزته السادسة من "سنغافورة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حصل فيلم "سيدة البحر" للمخرجة شهد أمين على جائزة أفضل فيلم، وذلك ضمن منافسته في المسابقة الرسمية مهرجان سنغافورة السينمائي الدولي، وتعتبر الجائزة هي السادسة للفيلم في إطار جولاته بالمهرجانات السينمائية العالمية المختلفة.

وشكرت مخرجة الفيلم شهد أمين فريق عمل الفيلم وطاقمه بالكامل، وقالت في حفل تسليم الجوائز "لقد كانت رحلة طويلة من العمل استمرت لـ 6 سنوات، واجهت فيها الكثير من الصعوبات خاصةً إقناع فريق عمل الفيلم بجانب كوني امرأة في مجتمع يعظم الرجل، ولكنهم آمنوا بفكرة الفيلم، وحاربوا من أجله ولم يستسلموا لصناعة العمل، لذلك أود أن أشكرهم جميعًا".

ويعد مهرجان سنغافورة السينمائي الدولي (SGIFF) أكبر حدث سينمائي في جنوب شرق آسيا. منذ عام 1987، تابعًا لمؤسسة غير هادفة للربح ويعتبر مساهم أساسي في صناعة الأفلام المستقلة في المنطقة الآسيوية.

"سيدة البحر" من تأليف وإخراج المخرجة السعودية شهد أمين، وهو من إنتاج شركة "إيمج نيشن أبوظبي" وشارك في الإنتاج كل من بول ميلر وستيفن ستراكان من شركة "فيلم سوليوشنز"، ورولا ناصر من شركة "إماجيناريوم فيلمز"، بالتعاون مع المنتجين التنفيذيين محمد الدراجي وماجد الأنصاري، ويقوم ببطولته بسيمة حجّار في دور "حياة" وأشرف برهوم ويعقوب الفرحان وفاطمة الطائي، وصورت جميع أحداثه بسلطنة عُمان.