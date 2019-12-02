الليلة.. حسين الجسمي يحيي حفل اليوم الوطني الإماراتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يحيي الفنان الإماراتي حسين الجسمي، مساء الليلة، حفل عيد الاتحاد "اليوم الوطني الإماراتي" بمدينة دبي.

الحفل يقام في تمام التاسعة والنصف مساء، بمطنقة لامير بدبي، ضمن حفلات اليوم الوطني الـ 48، الذي يحتفل به الشعب الإماراتي في 2 ديسمبر من كل عام، وينقل الحدث قناة دبي وقناة (إم بي سي).

وتحتفل الإمارات في 2 ديسمبر من كل عام بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971، برئاسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.