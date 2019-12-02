شاهد: مذيع يثير استياء متابعيه بتوجيهه سؤال لفنانة كويتية عن رقص السعودية هند القحطاني

أثار المذيع الكويتي محمد خليفة مقدم برنامج في الصميم استياء متابعيه بتوجيهه سؤال للفنانة الكويتية فاطمة الطباخ عن رأيها في الفيديو الذي نشرته مشهورة سناب شات السعودية هند القحطاني وهي ترقص.

من جانبها رفضت فاطمة الطباخ التعليق على الفيديو قائلة: “لا أريد التحدث في الأعراض.. وأنا أؤمن بحريات الناس فكل إنسان حر”.