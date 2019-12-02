شاهد.. المطربة سناء نبيل تسجل "حضور" مع أحمد الشوكي وميشيل المصري

أطلقت المطربة سناء نبيل أغنيتها الرابعة "حضور" من أشعار وموسيقى أحمد الشوكي وتوزيع المايسترو ميشيل المصري . لذي قام بتوزيع العيد من الروائع للموسيقار محمد عبد الوهاب والموجي وبليغ ومنير مراد. يذكر أن الشاعر الموسيقار أحمد الشوكي قد أصدر من قبل ثلاث قصائد مغناة بصوت سناء نبيل وهذه القصيدة الرابعة التي يشاركها فيها أحمد الشوكي بالإلقاء. شاهد الفيديو..

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