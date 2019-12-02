أحيا الفنان تامر حسني حفل اعتزال لاعب كرة القدم السعودي، ياسر القحطانى، الذي أقيم بالأمس، على ملعب "جامعة الملك سعود"، بمشاركة مجموعة من نجوم كرة القدم العالميين.
نشر حسني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصلالاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو له من قلب الملعب الذي شهد الاحتفال، وقد حظي بترحيب كبير من الجمهور.
ظهر تامر في الفيديو وهو يحيي الجمهور السعودي وسط هتافاتهم، وقال: "بنشارك أخونا وحبيبنا اللاعب الخلوق المحترم ياسر القحطاني وعايزين كلنا ندعيله ربنا يوفقه في حياته القادمة بعد أن أمتعكوا وأمتعنا كلنا".
ومن جانبه وجه القحطاني رسالة للفنان تامر حسني، فقال: "للفنان الكبير أنا سعيد جدًا وبحبك قوي وإن شاء الله من نجاح لنجاح، وأنت نورتني".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. تامر حسني يُشعل حفل اعتزال لاعب كرة القدم ياسر القحطاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.