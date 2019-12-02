فيديو.. تامر حسني يُشعل حفل اعتزال لاعب كرة القدم ياسر القحطاني

أحيا الفنان تامر حسني حفل اعتزال لاعب كرة القدم السعودي، ياسر القحطانى، الذي أقيم بالأمس، على ملعب "جامعة الملك سعود"، بمشاركة مجموعة من نجوم كرة القدم العالميين.

نشر حسني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل

الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو له من قلب الملعب الذي شهد الاحتفال، وقد حظي بترحيب كبير من الجمهور.ظهر تامر في الفيديو وهو يحيي الجمهور السعودي وسط هتافاتهم، وقال: "بنشارك أخونا وحبيبنا اللاعب الخلوق المحترم ياسر القحطاني وعايزين كلنا ندعيله ربنا يوفقه في حياته القادمة بعد أن أمتعكوا وأمتعنا كلنا".

ومن جانبه وجه القحطاني رسالة للفنان تامر حسني، فقال: "للفنان الكبير أنا سعيد جدًا وبحبك قوي وإن شاء الله من نجاح لنجاح، وأنت نورتني".

