أيام صفراء يشارك فى الدورة الـ١٢ لمهرجان المسرح العربى بالأردن

يشارك العرض المسرحى "أيام صفراء" فى مهرجان المسرح العربي بدورته الـ١٢، والمقام بالعاصمة الأردنية عمان، فى الفترة من ١٠ حتى ١٦ يناير ٢٠٢٠، من إنتاج مركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال .

وكانت الهيئة العربية للمسرح، قد أعلنت نتائج اختيار العروض المتأهلة للمشاركة فى المهرجان، بناء على

تقرير لجنة عربية عملت على دراسة ١١٤ ملفًا لعروض تتنافس على الدخول في المسارين الأول والثانى بالمهرجان، وقد طابقت اللجنة الشروط والمعايير التي تتضمنها استمارة المهرجان، وعليه تأهل ١٥ عملاً مسرحيا للمسارين.

ويقول الفنان محمد دسوقى، مدير مركز الهناجر للفنون، إن عرض

أيام صفراء هو العرض المسرحى المصرى الوحيد الذى وقع عليه الاختيار للمشاركة، وقد فاز العرض بـ ٨ جوائز فى المهرجان القومى للمسرح ٢٠١٩، وهذا لجودة العرض وأهمية القضية التى يناقشها.

"أيام صفراء" للكاتبة السويسرية دانيلا يانيتش، إعداد وإخراج أشرف سند، البطولة الفنانين "رباب طارق، رامي الطمباري، عابد عناني"، ديكور وملابس فادي فوكيه، موسيقى باهر جمال، تصميم حركة محمد شفيق، اضاءة محمد عبد المحسن، مخرج منفذ رمضان موسى .