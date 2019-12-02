عادل عوض: محمد حفظي صنع فارقًا بـ"القاهرة السينمائي"

أشاد المخرج السينمائي عادل عوض، بدور السيناريست والمنتج محمد حفظي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مشيرًا إلى أنه صنع فارقًا حقيقيًا على مستوى المهرجان.

أوضح، أن حفظي دفع المهرجان نحو

التقدم الفني والفكري، وأن المهرجان هذا العام حقق قفزة هائلة نحو الأمام، قائلاً: "المهرجان حقق قفزة كبيرة أنهى بها السنين العجاف بعد أحداث ٢٥ يناير".

وتابع: "المهرجان هذا العام حقق أهدافه السياسية في إرسال رسالة للعالم أجمع مفادها أن مصر مستقرة وآمنة".

اختتم: "ألف مبروك لمحمد حفظي على نجاحه في المهرجان، وألف مبروك لكل الفنانين لنجاح المهرجان، وألف مبروك لمصر".