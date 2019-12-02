الأربعاء.. وصلة سماع تُحيي حفلًا للإنشاد الديني بساقية الصاوي

تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي حفل إنشاد دينى للفريق المميز "وصلة سماع" على مسرح الحكمة، وذلك يوم الأربعاء 4 من ديسمبر فى تمام الساعة السابعة مساءً. الساعة السابعة مساءً. من المقرر أن يقدم الفريق خلال الحفل مجموعة من أجمل ابتهالاته التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح. معها الجمهور على خشبة المسرح. يذكر أن فريق "وصلة سماع" يتكون من مجموعة من المنشدين يقومون بأداء عدد من الأناشيد والابتهالات بشكل احترافى. وقام الفريق بإحياء عدد من الأمسيات والاحتفالات الدينية.

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