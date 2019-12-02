نغم القنال يُحيي حفلًا موسيقيًا بساقية عبدالمنعم الصاوي

يقدم فريق "نغم القنال" حفلًا موسيقيًا ضخمًا بساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك مساء غدٍ الثلاثاء 3 ديسمبر، بقاعة الحكمة، في الساعة السابعة والنصف مساءً.
أسس فريق "نغم القنال" الدكتور حسام جمال الدين حافظ – أستاذ التربية الموسيقية بجامعة قناة السويس، ومقرها بمحافظة بورسعيد، منذ عام 2007، واستمرتأربعة أعوام، ثم تم تأسيسها مرة أخرى بمحافظة الإسماعيلية، وهى المقر الدائم لها منذ عام 2011 وحتى تاريخه.
تضم الفرقة العديد من الأصوات الغنائية المميزة، وكذلك موسيقيين على مستوى فنى راقٍ.
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