خاص الفن- طارق سويد يكشف تفاصيل مشاركته في كتابة عروس بيروت 2خاص الفن- هل يعلن عادل إمام إعتزاله بعد...

ميرنا وليد - بيروت - انطلق الكاتب طارق سويد بكتابة الجزء الثاني من مسلسل عروس بيروت حيث تم اختياره لكتابة هذا الجزء وفي حديث خاص مع الفن تحدث طارق عن الموضوع قائلا: "اعتقد انه تم اختياري لكتابة عروس بيروت بالجزء الثاني من قبل ام بي سي نظرا للواقعية التي اكتب بها ، حصلت بعض الاجتماعات وسافرت الى تركيا واجتمعت مع الشركة وشاهدت العمل عن كسب وسأعمل بين تركيا ولبنان واتواجد لفترة هناك لكي اكون قريب للفريق التركي".

وتابع: "منذ فترة تجري مفاوضات وهي ايجابية وهذا شيء جديد بالنسبة لي مع فريق عمل ضخم جدا ومع الكتاب الاصليين للقصة واتمنى ان نقدم افضل ما يمكن للعالم العربي واعتقد ان الاتفاق تم بين ام بي سي والشركة التركية وحتى الان التعامل معهم رائع ".

واختتم طارق: "ما سأضيفه هو اللمسة الخاصة بي فهو بالاساس فورما وانا سأجعلهم اقرب الى الواقع العربي واعمل على الاحساس ان يصل بكل كلمة وجملة ، طبعا سياق القصة لن يتغير ، فنفس الشركة التي قامت بمسلسل عروس اسطنبول تقوم بعروس بيروت ونفس اماكن التصوير ".