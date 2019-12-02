تراند اليوم : «زرع عظام».. محمد هنيدي يكشف تفاصيل العملية الخطيرة التي خضع لها

أعلن الفنان المصري محمد هنيدي، عن تفاصيل العملية الجراحية التي خضع لها مؤخرًا، والتي كشف أنها استمرت لحوالي 5 ساعات.

وقال “هنيدي” إنه ذهب لإجراء بعض الفحوصات في منطقة اللثة فأكد له الطبيب أن هناك تآكلًا في عظم الفك، ولا بدَّ من زرع عظام.

وتابع لافنان المصري، في تصريحات تلفزيونية، أنه كان هناك أماكن فارغة ليس بها عظام وتم التدخل الجراحي، موضحًا أن الأمر أخذ وقته في الفحوصات وأعطاه الطبيب “البينج” في الفكين لإجراء الجراحة.

وشددّ محمد هنيدي على أنه أصبح حاليًّا بخير، وبدأ في فكْ السلكْ وسيستغرق شفاؤه من الجراحة 10 أيام مقبلة، نافيًا ما تردد أنه قام بالجراحة في ألمانيا، مؤكدًا أنه أجراها في مصر على يد أطباء مصريين ولم يذهب خارج البلاد.

وداعب محمد هنيدي جمهوره قائلًا: “إن شاء الله 10 أيام وهشد لحمة وأبقى زي الفل دلوقتي بشد بطاطس مهروسة”.