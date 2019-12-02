تراند اليوم : علامات السن تغير ملامح الفنانة الكبيرة ” رغدة ” – صورة

شارك الفنان والمنتج تامر عبد المنعم عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الأجتماعى الفيسبوك، بـ stories جديدة له برفقة الفنانة رغدة.

ظهرت رغدة فى الصورة بملامح صادمة ومفاجئة، كشفت عن تقدمها فى العمر و ظهور علامات الشيخوخة و التجاعيد على ملامحمها، على الرغم من وضعها بعض لمسات المكياج إلا أن تقدمها في العمر كان واضحًا.

فتعد الفنانة رغدة من النجمات اللاتى أشتهرن بجمالهن و أناقتها على مدى الأعوام الماضية، فهى تتمتع بملامح جذابة و بجمال طبيعى وهو ما جعلها مميزة.

وكانت تحرص الفنانة رغدة على الأهتمام بمظهرها و أناقتها وأختيار الإطلالات و الأزياء بالإضافة إلى تسريحات الشعر و صيحات المكياج التى تبرز جمالها الطبيعى.