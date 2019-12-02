تراند اليوم : إحدث ظهور لقمر القرن الـ19 ” نيللي ” – إتفرج

نشرت الفنانة حنان شوقي من خلال خاصية الاستوري عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة تجمعها بالفنانة نيللي.

وقد ظهرت نيللي بإطلاله شبابية ، خطفت أنظار المتابعين ، خاصة وأن ظهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي نادر للغاية.

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بدأت نيللي مشوارها الفني وهي طفلة صغيرة في أفلام عديدة ثم شاركت في مرحلة الشباب في حلقات (الرمال الناعمة). كما شاركت في المسلسل الإذاعي (شيء من العذاب) أمام الفنان / محمد عبد الوهاب، ثم اتجهت إلى التليفزيون والسينما واعتمدت في أعمالها على الاستعراض والتمثيل اشتركت في بطولة مسرحية انقلاب.

وفي عام 1966 قامت نيللي بأول بطولة مطلقة لها في السينما في فيلم المراهقة الصغيرة ومعظم الأفلام التي قدمتها هي أفلام استعراضية.