“ليس عيباً أن تكون أنت كما أنت.. نانسي عجرم توجه رسالة مؤثرة للرجال والنساء

كتب امير فتحي في الاثنين 2 ديسمبر 2019 12:53 مساءً - حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، على توجيه رسالة لجمهورها، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر.

وكتبت نانسي: “ليس عيباً أن تلبس ملابس تحبها أكثر من مرة، ليس عيباً أن يكون هاتفك أقدم من هواتف أصدقائك، ليس عيباً أن تعود إلى البيت لأن عائلتك ورغم كبر سنك تخاف عليك، وليس عيباً أن تعمل أي عمل في سبيل أن تكون سنداً لعائلتك ولنفسك، ليس عيباً أن تكون أنت كما أنت”.

يذكر أن نانسي عجرم تستعد لإحياء حفل غنائي بليلة رأس السنة 31 ديسمبر فى أبوظبى على ممشى الواجهة البحرية.