شاهدوا.. راغب علامة: “ما بستغني عن أحلام”

كتب امير فتحي في الاثنين 2 ديسمبر 2019 12:53 مساءً - شهدت الحلقة الثالثة من مرحلة العروض النهائية من برنامج “ذا فويس” والتي عُرضت يوم أمس السبت العديد من الأحداث الشيقة. وأطلّ الفنان اللبناني راغب علامة بالنظارة الطبية، فيما تألقت أحلام بفستان من اللون الكحلي، واختارت سعيد إطلالة كاملة باللون الأسود.

وخلال الحلقة قدّم علامة التهنئة للفنانة الإماراتية أحلام على أغنيتها الجديدة “ما بستغني”، ليُضيف قائلًا لها: “واحنا ما بنستغني عنك”.



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