كتب امير فتحي في الاثنين 2 ديسمبر 2019 12:53 مساءً - غرّدت الفنانة إليسا عبر “تويتر” قائلة: “اسمحولنا فيها بس اتركوا الله والأنبيا والقديسين برات تأليه زعماء وناس نص شعبن ضدن. شو هالكفر والكلام المستفز يللي ما بيدل إلا على جهل ورجعية؟”.

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كانت هذه تفاصيل خبر إليسا في تغريدة نارية: اتركوا الله والأنبيا برات تأليه زعماء نص شعبن ضدن.. شو هالكفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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