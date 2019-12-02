شاهد .. نادين الراسي تعلن عن خطوبتها

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كتب امير فتحي في الاثنين 2 ديسمبر 2019 12:53 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” نادين الراسي ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة من خلال خاصية الإستوري كشفت فيها عن خطوبتها في مفاجأة لمحبيها ومتابعيها .
حيث ظهرت في الصورة كلا من يديها ويد خطيبها فقط وهما يرتديان دبلة الخطوبة .
وكتبت في تعليقها على الصورة بأن اليوم الأول من شهر ديسمبر الجاري هو تاريخ ويوم للذكرى وبداية لحياتها من جديد .
ولم تكشف نادين الراسي عن هوية خطيبها واكتفت بظهور يدها وهي تضعها على يده فقط .
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