شاهد .. نادين الراسي تعلن عن خطوبتها

كتب امير فتحي في الاثنين 2 ديسمبر 2019 12:53 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” نادين الراسي ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة من خلال خاصية الإستوري كشفت فيها عن خطوبتها في مفاجأة لمحبيها ومتابعيها .

حيث ظهرت في الصورة كلا من يديها ويد خطيبها فقط وهما يرتديان دبلة الخطوبة .

وكتبت في تعليقها على الصورة بأن اليوم الأول من شهر ديسمبر الجاري هو تاريخ ويوم للذكرى وبداية لحياتها من جديد .

ولم تكشف نادين الراسي عن هوية خطيبها واكتفت بظهور يدها وهي تضعها على يده فقط .