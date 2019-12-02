مايلي سايروس تدخل علاقة عاطفية مع كودي سيمبسون.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

بعد انفصال النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة مايلي سايروس عن شريكها ليام هيمسورث، انجرفت مايلي سايروس في علاقة قصيرة مع صديقتها كاتلين كارتر، وما لبثت أن انتهت علاقتهما حتى واعدت مغني البوب الاسترالي كودي سيمبسون البالغ من العمر 22 عامًا.

النجمة العالمية البالغة من العمر 27 عامًا، تبحث عن الحب الحقيقي، ولم تجده على حد قولها، وبالرغم من استمرار علاقتها الغرامية مع زوجها هيمسورث لمدة 10 سنوات كاملة قبل الزواج، إلا أنهما انفصلا، ويبدو أنها لم تجد ضالتها المنشودة في قلبه.

وتعيش مايلي سايروس خلال الفترة الحالية أسعد لحظاتها، مع كودي سيمبسون بدليل ما يجري من خطوات متلاحقة نحو الجدية في العلاقة مع صديقها الجديد، وما حدث مؤخرًا يثبت ذلك، وهو مشاركة كودي الاحتفال بعيد الشكر مع عائلتها.

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والتقطت صحيفة الديلي ميل البريطانية، احتفالية كودي مع عائلة مايلي سايروس مجتمعة، مع أشقائها ترايس ونوه ووالدتها تيش وجدتها لوريتا، وسادت روح الألفة والمحبة الأسرية على الجميع.

وحضر الاحتفال بصحبة مايلي سايروس، صديقة شقيقتها نوه عارضة الأزياء الواعدة لوكاس ماتشادو، كما حضر المدير التنفيذي للموسيقى “لو الشماع” وهو المكتشف لنجمة إكس فاكتور ليونا لويس، ويعمل حاليًا مع نوه شقيقة مايلي، وكان جالسًا بجانب زوجته شارلين.

وتعبر الصور عن روح العائلة الكبيرة التي تجتمع معا؛ لقضاء الأوقات الممتعة مثل عيد الشكر، ويبدو أن الجميع سعيد بهذه الاحتفالية وأبرزهم نوه التي كتبت معلقة على الصور: “سعيدة جدًا لوجودكم معي على نفس الطاولة، ومشاركتي هذا الاحتفال، فأنتم أهلي وأحبتي وأشعر بالدفء معكم.. دمتم بخير دائمًا”.