نيكول شيرزينجر وفرقة «Pussycat Dolls» يشعلن لندن بعد غياب 10 سنوات.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

اشعلت فرقة الغناء الأنثوية “Pussycat Dolls”، ليل عاصمة الضباب لندن، وذلك خلال حفل جديد، خلال الحلقة الختامية من البرنامج الشهير “X Factor”، وذلك يوم السبت 30 نوفمبر، في لندن.

فرقة “Pussycat Dolls”، لم تقدم عروضًا غنائية، منذ ما يقرب من عشر سنوات فحسب، بل وظهر لأول مرة أغنية جديدة تحت عنوان “React”، خلال الحفل، حيث لاقت الأغنية قبولا كبيرًا لدى جمهورهم.

وشاركت نيكول شيرزينجر في منشور عبر موقع “إنستجرام”، عبرت عن فرحتها بعوتها مع فرقتها مرة أخرى، ولم الشمل الملحمي، إلى جانب فيديو عن أدائها.

Advertisements

وانضم إلى الفرقة النجمة وقاض برنامج المسابقات الشهير X Factor نيكول، البالغة من العمر 41 عامًا، مع زملائها من فرقة الفتيات Pussycat Dolls، آشلي روبرتس، كيمبرلي وايت، جيسيكا سوتا وكارميت باشار.

وقالت النجمة العالمية نيكول شيرازينجر، للحشد مع سيداتها الواقفات بجانبها: نحن فقط نريد أن نقول نحبكم، وأننا عدنا، بالإضافة إلى ظهور أحدث اغانيهم، وغنت الفرقة الأنثوية أغانيهم الايقونية، بما فيها “Buttons،” “When I “Grow Up”، “Don’t Cha، ومن الملاحظ أن العضوة الأخيرة في الفرقة ميلودي ثورنتن، كانت مفقودة من الفريق يوم السبت.

نيكول أضافت لموقع E News قائلة: أنا أحب بناتي، وأفتقد التجول معهم، قضينا أفضل الأوقات معًا، لكنني لا أستطيع تأكيد أي شيء الآن، لأنني مشغولة جدًا، أقوم بثلاثة عروض مختلفة في ثلاث قارات مختلفة.

والجدير بالذكر أنه لحسن حظ معجبي المجموعة الأيقونية Pussycat Dolls يخططون للعودة إلى المسرح معًا قريبًا جدًا، سوف تبدأ الفرقة جولتها القادمة في أبريل 2020.